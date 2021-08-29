Trabzonspor kafilesi Giresun'da

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, kara yolu ile Giresun'a hareket etti.

Yolda zaman zaman taraftarların sevgi gösterileriyle karşılaşan futbolcuların bulunduğu A takım otobüsü, Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Karadeniz Sahil Yolu'nda bir süre durdu.

Milli futbolcu Abdülkadir Ömür'ün buradan bindiği takım otobüsü, daha sonra yolculuğuna devam etti.

Giresun'a ulaşan bordo-mavililer, maç saatini beklemeye başladı.

Bu arada, Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Cornelius, Bruno Peres, Gervinho, Trondsen ve Dorukhan Toköz kadroda yer almadı.