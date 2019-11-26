Trabzonspor kadın taraftarda zirvede

26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Passolig'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yapılan müsabakaları tribünden takip eden kadın taraftar sayısının artışına dikkat çekildi.
Ligde 22 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, yüzde 18'lik kadın taraftar oranıyla bu alanda Süper Lig takımları arasında ilk sıranın sahibi oldu. Yüzde 17'lik kadın taraftar oranıyla Beşiktaş ikinci, yüzde 16 ile de Göztepe üçüncü basamakta yer aldı.
Süper Lig takımlarının iç saha maçlarını tribünden takip eden kadın taraftarların oranı şöyle:
|Takım
|Yüzdelik oran
|Trabzonspor
|18
|Beşiktaş
|17
|Göztepe
|16
|Fenerbahçe
|15
|Galatasaray
|14
|Aytemiz Alanyaspor
|13
|Medipol Başakşehir
|12
|Antalyaspor
|12
|Çaykur Rizespor
|11
|Yukatel Denizlispor
|10
|Gençlerbirliği
|10
|Gaziantep Futbol Kulübü
|9
|Kasımpaşa
|8
|İstikbal Mobilya Kayserispor
|8
|Demir Grup Sivasspor
|8
|MKE Ankaragücü
|7
|İttifak Holding Konyaspor
|7
|BtcTurk Yeni Malatyaspor
|6
PASSOLİG'DE ZİRVE GALATASARAY'IN
Galatasaray, Passolig Kart Ligi'nde 1 milyon 42 bin kart sayısıyla ilk sırada yer aldı.
Passolig'in paylaştığı verilere göre, bu alanda 960 bin 493 kartla Fenerbahçe ikinci, 786 bin 561 taraftar ile Beşiktaş üçüncü basamağın sahibi oldu.
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