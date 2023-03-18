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Haberler Futbol

Trabzonspor (K): 0 - Fenerbahçe (K): 0 | MAÇ SONUCU

Trabzonspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 18. haftasında evinde karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı

Giriş: 18.03.2023 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor (K): 0 - Fenerbahçe (K): 0 | MAÇ SONUCU
İHA

Trabzonspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 18. haftasında Ahmet Suat Özyazıcı Stadı’nda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Fenerbahçe bu sonuçla 36 puanla 3. sıradaki yerini korurken, Trabzonspor ise 17 puanla 8. sırada kaldı.

MEŞALE YAKAN TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

Karşılaşmanın 61. dakikasında tribünde meşale yakan bir grup Trabzonsporlu taraftara polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Müdahalenin ardından meşale yaktıkları tespit edilen iki taraftar gözaltına alındı.

Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren taraftarlar ile polis ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis aracına bindirilen iki taraftar, işlemler için karakola götürülürken, bordo-mavili taraftarların Trabzonspor Kadın Futbol Takımı’nı desteklemek için İstanbul’dan geldikleri ve takımın bütün maçlarına gittikleri öğrenildi.

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