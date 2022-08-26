Trabzonspor, Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'i bir yıllığına kiraladı! Bordo-mavililer 1 yıllık sözleşme imzalanan futbolcuya 1,5 milyon Euro garanti ücret ödeneceğini de duyurdu.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."