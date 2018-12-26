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Süper Lig´in ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak devreyi 29 puanla ikinci sırada tamamlayan ve zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, istatistiklerle de zirveye ortak oldu. Elde ettiği 29 puanın 20´sini evinde oynadığı maçlarda hanesine yazdıran bordo-mavililer, iç sahada oynadığı 9 maçın 6´sında da rakiplerine üstünlük sağlayarak Kasımpaşa ile birlikte iç sahada en çok kazanan takım oldu. Trabzonspor, ligin ilk yarısında evinde oynadığı 9 maçta ise sadece bir mağlubiyet aldı.
EN GOLCÜ İKİNCİ TAKIM
Spor Toto Süper Lig´in ilk yarısında rakip filelere 32 gol gönderen bordo-mavililer, 37 gol kaydeden Kasımpaşa´nın ardından ligde en golcü ikinci takım konumunda yer aldı. Bordo-mavililerde bu gollerin 24´ü yabancı oyunculardan gelirken, Rodallega 9, Burak 5, Nwakaeme 4, Novak ve Ekuban 3´er, Sosa, Onazi ve Abdülkadir Ömür 2´şer, Amiri ve Olcay ise 1´er golle takımına katkı sağladı.
LİGDE EN AZ KART GÖREN TAKIM
Bordo-mavililer ayrıca, Süper Lig´de ilk 17 haftalık bölümde en az kart gören takım oldu. Toplamda gördüğü 32 sarı kart ile en az kart gören takımların başında yer alan Trabzonspor´u, 33 sarı kart ile Kasımpaşa, 32 sarı ve 1 kırmızı kart ile de Büyükşehir Belediye Erzurumspor takip etti. Ligde en çok kart gören takım ise, 46 sarı ve 3 kırmızı kart ile Beşiktaş oldu.
EN İSTİKRARLISI NOVAK
Bordo-mavililerde ligin ilk yarısında 16 maçta, bin 440 dakika sahada kalan sol bek oyuncusu Novak, en istikrarlı oyuncu olurken, onu 17 maçta, bin 424 dakika süre alan Rodallega takip etti. Sosa 16 maçta, bin 362 dakika, Toure ve Pereira 15´er maçta bin 350´şer dakika, Onazi 16 maçta, bin 305 dakika, Abdülkadir Ömür 16 maçta, bin 231 dakika, Onur 12 maçta bin 80 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı, Hosseini, Nwakaeme, Olcay, Burak, Hüseyin, Uğurcan, Amiri, Kucka, Ekuban, Zeki, Kamil Ahmet, Ibanez, Hasan Batuhan ile Abdulkadir Parmak bin dakikanın altında süre alan isimler oldular. Semih, Murat Cem, Muzaffer Cem, Arda ve izinsiz olarak şehri terk eden kaleci Esteban ise ligde 17 haftalık bölümde şans bulamadı.
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