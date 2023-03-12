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Trabzonspor ilk 11'inde üç değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Giriş: 12.03.2023 - 16:16 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor ilk 11'inde üç değişiklik
AA

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifasının ardından 1 maçlık göreve getirilen getirilen Orhan Ak, savunmada Denswil'in yerine Hugo'ya, sakatlığı bulunan Trezeguet'in yokluğunda Bardhi'ye görev verirken forvette de Umut Bozok'un yerine Yusuf Yazıcı'yı tercih etti.

Karadeniz ekibinde, sakatlıkları bulunan Bakasetas, Trezeguet, Denswil ve Dorukhan Toköz ile cezası bulunan Naci Ünüvar forma giyemedi.

Sakatlığı düzelen Marek Hamsik 5 maç, Edin Visca ise 8 maç aradan sonra maç kadrosunda yer aldı. Ara transfer döneminde kadroya katılan Markovic ise cezası sona ermesinin ardından ilk kez kadroya dahil edildi.

Ligde 38 puanla 6. sırada yer alan, şampiyonluk yarışından erken uzaklaşan Trabzonspor'da taraftarlar da karşılaşmaya ilgi göstermedi.

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