Trabzonspor için Marcelo iddiası!

Kadrosuna bir sol bek transferi yapmak isteyen Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya atıldı. Trabzon yerel basınından 61 Saat'in haberi göre; Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marcelo ile temas kuran bordo-mavililer, oyuncuya ciddi bir teklif iletti.

"TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Haberde oyuncu cephesinin tekliften memnuniyet duyduklarını dile getirdiği belirtildi. Brezilyalı oyuncunun Trabzonspor'a "Şimdilik Türkiye'yi düşünmüyoruz. Sezon sonu görüşebiliriz" cevabını verdiği öne sürüldü.

Trabzonspor'un oyuncuya 2,5 Milyon Euro seviyelerinde bir rakam önerdiği iddialar arasında.