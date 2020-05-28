Günün tek idmanına akşam saatlerinde çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Takım, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.