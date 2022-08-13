AKSAL YAVUZ: İkinci yarıya Ömür ile başladı Avcı, pas oyununu artırmak, sonuca gitmek için. Ve o Ömür, öyle bir gole imza attı, meşin yuvarlağa öyle sert vurdu ki, sesi sadece ilçesi Çarşıbaşı’nda duyulmadı, ‘topa vuramıyor’ diyenlere de duyurmuş oldu! Gol kaçırma yarışı ikinci yarıda da devam etti Trabzonspor’da...