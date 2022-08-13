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Trabzonspor - Hatayspor maçının yazar yorumları: Edin Visca gibi önemli kozunu... - Son Trabzonspor haberleri

Trabzonspor - Hatayspor maçının yazar yorumları

Spor yazarları, Trabzonspor'un Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi

13.08.2022 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • GÜNTEKİN ONAY: 3 resmi maçta da kalesinde gol görmeyen Trabzonspor takım savunmasını iyi yapıyor. Ancak Abdullah Avcı’nın daha yüksek tempolu bir futbolu oyuncularından talep etmesi şart. Avcı, dün yaratıcılık ve bağlantı problemini ikinci yarıda Abdülkadir Ömür’ü sahaya sürerek çözdü. Abdülkadir’den tam da beklenen işte bu. Topla gereksiz yere fazla temas etmeden daha ekonomik ve etkili oynaması.

  • Yaratıcılığını attığı klas goldeki gibi kullanması ve skora katkı vermesi. Trabzonspor, Hatay karşısında istediği 3 puanı alıp 2’de 2 ile gol yemeden sezona başladı ama Edin Visca gibi önemli kozunu kaybetti. Kopenhag karşısında bordo mavililerin daha tempolu bir futbol oynaması şart. 

  • CEMAL ERSEN: Dün geceye düşülecek not, sonradan girenlerin katkısı idi kuşkusuz. Djaniny üçüncü bölgeye hareket getirdi. Onun profesyonelliğine hayranım. Daha çok zaman aldığında neden tercih edildiğini sorgulatmayacaktır kesinlikle. Ev sahibi ekip son bölümde vites küçülttü. Bu maçın özelinde skoru koruma düşüncesini anlarım. Salı günü hayati bir mücadele verecek çünkü. 

  • Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim; Şampiyonlar Ligi play-off’taki rakibi ne İstanbulspor’a ne Hatayspor’a benzer. Bu iki maçtaki performansı Danimarka’da avantajlı bir skor almaya yeter mi bilemem ama, işinin kolay olmayacağı kesin. Son yıllarda deneyimledik; bizim buralar farklı, Edirne’den sonrası başka. Aman diyeyim...

  • ÖMER FARUK ÜNAL: Abdullah Avcı'nın kafasında Hatay maçı kadar salı günkü Kopenhag randevusu da vardı. Kadroyu imkânlar ölçüsünde ekonomik kullanmak istemişti. Kulüp, teknik kadro ve oyuncular için önlerinde bir kariyer haftası var. Bakasetas biraz fazla sorumluluk almış gözüktü. 

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