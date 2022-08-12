Süper Lig'de yeni sezonu heyecanı geçtiğimiz hafta başladı. İlk hafta maçlarının ardından 2. hafta bugün Trabzonspor - Hatayspor maçıyla başlayacak. Peki Trabzonspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte haberin ayrıntıları...

TRABZONSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Hatayspor maçı 12 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Sıopıs, Bakasetas, Abdülkadır, Vısca, Trezeguet, Cornelıus

Hatayspor: Erce, Sadık, Burak, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Aabid, Ribeiro, Saint Louis, Lobjanidze, Kaabi