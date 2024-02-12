Trabzonspor-Hatayspor maçı CANLI YAYIN

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor.

STAT: Papara Park

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 17.00

YAYIN: beIN Sports 1

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Joaquin Fernandez, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Görkem, Matondo, Dele Bashiru, Strandberg, Rivas, Halil Dervişoğlu

37 puanla 5´inci sırada yer alan bordo-mavililer Hatayspor´u mağlup ederek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Son iki haftayı galibiyetle tamamlayan konuk takım Hatayspor ise 28 puanla 12´nci sırada yer alırken, bu çıkışını sürdürmek istiyor.

REKLAM TRABZONSPOR 7-2 ÜSTÜN İki takım 7´si Süper Lig olmak üzere toplamda 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 15 maçta Trabzonspor´un 7, Hatayspor´un 2 galibiyeti bulunurken, 6 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamadı.

İki takım Süper Lig´de ise bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Trabzonspor´un 3, Hatayspor´un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ilk yarısında Hatay´da oynadıkları maçı ev sahibi takım 3-2 galip bitirmişti.