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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Trabzonspor-Hatayspor maçı CANLI YAYIN - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor-Hatayspor maçı CANLI YAYIN

        Trabzonspor-Hatayspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Ligde son 4 maçını kaybeden bordo-mavililer 37 puanla 5. sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor ise 28 puanla 12. basamakta bulunuyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.02.2024 - 16:24 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:01
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        CANLI | Trabzonspor-Hatayspor
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor.

        STAT: Papara Park

        HAKEM: Ali Şansalan

        SAAT: 17.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Joaquin Fernandez, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis

        Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Görkem, Matondo, Dele Bashiru, Strandberg, Rivas, Halil Dervişoğlu

        37 puanla 5´inci sırada yer alan bordo-mavililer Hatayspor´u mağlup ederek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

        Son iki haftayı galibiyetle tamamlayan konuk takım Hatayspor ise 28 puanla 12´nci sırada yer alırken, bu çıkışını sürdürmek istiyor.

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        TRABZONSPOR 7-2 ÜSTÜN

        İki takım 7´si Süper Lig olmak üzere toplamda 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 15 maçta Trabzonspor´un 7, Hatayspor´un 2 galibiyeti bulunurken, 6 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamadı.

        İki takım Süper Lig´de ise bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Trabzonspor´un 3, Hatayspor´un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ilk yarısında Hatay´da oynadıkları maçı ev sahibi takım 3-2 galip bitirmişti.

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