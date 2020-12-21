Trabzonspor, Hatayspor'a konuk olacak

AA

Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Bordo-mavili takımda hasta olan Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak.

AVCI İLE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetmedi. Deneyimli teknik adam yönetiminde 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

HATAY İLE İLK RANDEVU

Trabzonpor, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak. Bordo-mavili takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak. Karşılaşma Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Bordo-mavililer, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde uçakla Hatay'a gidecek.