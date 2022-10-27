Temsilcimiz en yakın takipçisi Monaco'ya karşı 2'li averajı elinde bulunduruyor. Bordo mavililer, bu akşam Kızılyıldız'ı mağlup etmesi ve Monaco'nun da Ferencvaros'a kaybetmesi durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Diğer ihtimaller durumunda ise her şey son maçlar kalacak.