Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Akyazı Stadyumu'nda taktiksel ağırlıklı hazırlık maçı gerçekleştirdi.

Karşılaşmayı, Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Yarını izinli geçirecek takım, pazar günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.