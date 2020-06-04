Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Takım, çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

ŞANLIURFALI SPORCU İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Öte yandan bordo-mavili kulüp, vefat eden Şanlıurfaspor'un altyapı futbolcusu Müslüm Akdağ için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şanlıurfaspor'un altyapı futbolcusu Müslüm Akdağ'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Şanlıurfaspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.