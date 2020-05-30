Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Yarını izinli olarak geçirecek takım, 1 Haziran Pazartesi günü yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.