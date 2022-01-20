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Trabzonspor - Giresunspor yazar yorumları - Son Dakika Trabzonspor haberi

Trabzonspor - Giresunspor yazar yorumları

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Fırtına, üst üste 2. puan kaybını yaşarken Giresunspor kalecisi Okan Kocuk devleşti. Spor yazarları, mücadeleyi değerlendirdi

20.01.2022 - 11:08 | Güncelleme: FUTBOL

  • AHMET ÇAKAR: Trabzonspor'un eksikleri vardı, doğru. Özellikle kritik eksikler tabii ki. Ama Trabzonspor iyi oynamadı. Üstelik ikinci yarıda da golü yediler. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Trabzonspor silkindi, kendine geldi, önce Cornelius'un kafasıyla ki çok zor bir goldü, beraberliği buldu sonra da yine son saniyede Cornelius'un yaptırdığı penaltıyla öne geçecekti ki karşılarına dev bir kaleci Okan çıktı. 

     

  • AHMET ÇAKAR: Aslına baktığımızda dün gece maçın hakkı beraberlikti ve öyle de oldu. Sonuçta Trabzonspor'un kaybettiği fazla bir şey yok çünkü herkes kaybediyor. Ama dün gece kazansalardı belki matematik olarak değil ama psikolojik olarak çok şeyi bitirmişlerdi.

  • ÖMER FARUK ÜNAL: İlk yarı kaleye isabet eden bir tane şut yoktu! Nwakaeme, Hamsik, Djaniny... Yoklardı! Ama "Trabzonspor'un eksiği çoktu" demek; ligdeki takımlara, dünkü rakibin Giresun'a saygısızlık olmaz mı? İkinci yarıya Trabzon gol için başladı. Golü ne kadar erken bulursa işi o kadar kolaylaşacaktı. Golün gecikmesi Giresun'un direncini artıracaktı. Visca penaltı noktasına toplar indirmeye başladı. Ne var ki; hep ilk karşılayan Giresunlu oyuncular oluyordu. 

  • ÖMER FARUK ÜNAL: Bakasetas bu yarıda ciddi pozisyonlar buldu, kaleci Okan hiç hata yapmadı. Savunmaları cansiperane ve konsantrasyonları üst seviyedeydi. Bu kadar çok yüklenmek; Trabzon için pek hayra alamet değildi. Giresun tek top ile çok iyi çıkan iyi bir takım. Çalıştıkları çok belli olan hücum organizasyonunu Aziz-Umut Nayir yapımı gole çevirdiler.

  • İSKENDER GÜNEN: Trabzonspor, oyun sürecinde rakip alanda çok daha fazla göründü ama top üçüncü bölgeye geldiği zaman pozisyon üretmekte büyük sorunlar yaşadı. Takım özellikle hücum alanında problem çüzücü isimler olan Nwakaeme ve Hamsik'i çok aradı. Her ne kadar futbol kolektif bir oyun olsa da yetenekli oyuncuları göz ardı etme şansımız yok. Kazanılan penaltıdan ise 2 kez yararlanamamak sonucun beraberlikle bitmesine neden oldu. 

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