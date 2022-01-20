AHMET ÇAKAR: Aslına baktığımızda dün gece maçın hakkı beraberlikti ve öyle de oldu. Sonuçta Trabzonspor'un kaybettiği fazla bir şey yok çünkü herkes kaybediyor. Ama dün gece kazansalardı belki matematik olarak değil ama psikolojik olarak çok şeyi bitirmişlerdi.