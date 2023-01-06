Zeki Uzundurukan - (Fotomaç): "Trabzonspor'dan Giresunspor karşısında güçlü ve potansiyelli bir oyun bekliyordum. Ama bordo-mavililer, maça yine birinci bölgede yana-geriye paslaşmalarla başladı. Abdülkadir Ömür içeri kat ederek oynayınca, Trabzonspor ataklarına bir lezzet geldi. Trabzonspor'a Enis Bardhi'yi kim aldırdı gerçekten çok merak ediyorum. Çok kötü oynuyor, takım bütünlüğünü bozuyor. Abdullah Avcı, Bardhi'ye nasıl 60 dakika tahammül etti inanılır gibi değil. Bundan sonraki maçlarda stoper hattı Vitor Hugo-Gbamin olmalı. Abdullah Avcı, mecbur kalmadıkça Bartra'yı kenarda tutmalı. Bu galibiyet Trabzonspor'a ilaç gibi geldi. Ama Fırtına'nın zirve yarışında tutunabilmesi için seri galibiyetlere ihtiyacı var."