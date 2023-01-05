STAT: Akyazı
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Ömür, Trezeguet, Gomez
Giresunspor: Onurcan, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Campuzano, Mejia, Görkem, Bajic, Serginho, Kuwas
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Giresunspor Karadeniz derbisinde karşı karşıya geliyor.
Bordo-mavililer 16 maçta 26 puan toplarken, Giresunspor'un ise 15 maçta 19 puanı bulunuyor.
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LİGDE 9. KEZ RAKİPLER
Trabzonspor ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bu zamana kadar toplamda 8 kez karşı karşıya geldi. Trabzonspor 3, Giresunspor ise 1 maçtan galibiyetle ayrıldı. 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 9, yeşil-beyazlı ekip ise 6 gol attı.
Trabzonspor da evinde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı. 2 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer evinde oynadığı maçlarda 7 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.