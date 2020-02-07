07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, yarın saat 17.00'de Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıkları ise Serkan Ok ve İlker Takpak yapacak.
Ligde zirve mücadelesi veren Trabzonspor, başkentte en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yendiği rakibi karşısında söz konusu döneminde ardından oynadığı 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Ankara'ya 8 yıllık galibiyet özlemi ile gidecek olan Trabzonspor, Başkent ekip karşısında bu hasretine son verip, bu sezon 138 gündür yenilmediği dış sahadaki serisini de sürdürmek için mücadele edecek.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de deplasmanda 1 maç eksikle oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trabzonspor, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019'da Sivasspor karşısında 2-1'lık skorla almıştı. Karadeniz ekibi dış sahada söz konusu haftalarda 15 puan elde etti.
ÇİMŞİR, İLK DEPLASMAN MAÇINDA GALİBİYET İSTİYOR
Teknik Direktör Ünal Karaman'ın görevi bırakmasının ardından takımın başına geçen Hüseyin Çimşir yönetiminde bordo-mavili takım 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Lig maçında sahadan gülerek ayrılan taraf oldu. Genç teknik adam, deplasmanda oynayacağı ilk süper Lig maçından sahadan galibiyetle ayrılarak ligde 3'te 3 yapmayı hedefliyor.
DIŞ SAHADA 5 MAÇTIR YENİLMİYOR
İki takımın yarın yapacakları zorlu müsabaka öncesi son Trabzonspor'un dış sahadaki ve Gençlerbirliği'nin iç sahadaki son 5 maçlık performansları ise dikkat çekiyor. Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi. Gençlerbirliği ise sahasında oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik elde etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!