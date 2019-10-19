19 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
TRABZONSPOR: 0 - GAZİANTEP FK: 0
(İlk yarı oynanıyor)
SAAT: 17.30
HAKEM: Özgür Yankaya
STAT: Medical Park
YAYIN: beIN SPORTS 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Kamil Ahmet, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth
YEDEKLER: Erce, Ivanildo, Campi, Abdurrahim, Doğan, Fıratcan, Ahmet, Avdijaj, Yusuf
TEKNİKDİREKTÖR: Ünal Karaman
GAZİANTEPFK: Lodygin, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Mehmet, Diarra, Jefferson, Chibsah, Twumasi, Kayode
YEDEKLER: Günay, Ulaş, Olkowski, Kubilay, Kenan, Ali, Pawlowski
TEKNİKDİREKTÖR: Marius Sumudica
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TRABZONSPOR FORMDA!
Süper Lig'deki 7 maçında 12 puan toplayan Trabzonspor, söz konusu puanların 6'sını son iki haftada elde etti. Bordo-mavililer 6. haftada Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ederken milli ara öncesindeki son maçında ise Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla geçmişti.
Lige iyi başlangıç yapan ve ilk 5 haftada 3 galibiyetle 10 puan toplayan Gazişehir FK, milli ara öncesindeki son iki maçını da kazanamadı. 6. haftada Göztepe ile 1-1 berabere kalan Sumudica ve öğrencileri, 7. hafta mücadelesindeyse Başakşehir'e evinde 2-1 mağlup oldu.
Opta'ya göre Gaziantep FK, Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 60'ıncı takım olacak. Bordo mavililer, daha önce rakip olduğu 59 takımı da en az bir kez mağlup etmeyi başardı.
Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birinde puan kaybeden Trabzonspor, söz konusu mücadelelerin 7'sini kazandı. Bordo-mavililer bu süreçte tüm rakiplerine az ikişer gol attı. Trabzonspor rakip filelere toplamda 22 gol attı.
MEDICAL PARK STADYUMU
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