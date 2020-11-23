Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 5 hafta aradan sonra kazanmayı başardı.

Ligin 3. haftasında Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından son 5 haftada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak sadece 2 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.

EN FAZLA GOL YİYEN TAKIM GOL YEMEDİ

Ligde ilk 8 haftada 15 golle en fazla golü kalesinde gören Trabzonspor, Erzurumspor maçında kalesini de gole kapadı.

Bu sezon ligin sadece 2. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor karşısında 0-0 berabere kalarak gol yemeyen bordo-mavililer, 6 hafta aradan sonra bir maçta kalesinde gol görmedi.

MEDICAL PARK'TA 308 GÜN SONRA GOLE KAPADI

En son sahasında geçen sezon ligin 18. haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ederek gol yemeyen bordo-mavililer, 11 maç sonra kalesini kapadı.

Karadeniz ekibi, ligde 308 gün sonra iç sahada bir maçta rakibine gol izni vermedi.

SAHASINDAKİ KÖTÜ SONUÇLARA SON

Özellikle pandemi döneminde sahasında galip gelmekte zorlanan Trabzonspor, iç saha kabusuna da son verdi.

Ligde söz konusu dönemde sahasında 8 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak sadece 1 kez kazanan Karadeniz ekibi, Avcı ile ilk maçta galip geldi.