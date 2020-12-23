Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İlker Takpak üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

TFF'nin resmi sitesinden açıklanan haftanın hakemleri şöyle:

26 Aralık Cumartesi

16.00 Göztepe - Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor - Galatasaray: Halil Umut Meler

27 Aralık Pazar

13.30 Gaziantep FK - A.Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yeni Malatyaspor - BB Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Denizlispor - MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

19.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus

28 Aralık Pazartesi

16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Cüneyt Çakır

16.00 İH Konyaspor - Ç.Rizespor: Burak Şeker

19.00 FT Antalyaspor - A.Hatayspor: Ramazan Keleş

19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor: Arda Kardeşler