Süper Lig'in 4. haftası sezonun ilk derbisine sahne olacak. Son şampiyon Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Şimdiden büyük bir merakla beklenen zorlu mücadele ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman ve hangi gün? İşte hem bu soruların yanıtları hem de muhtemel ilk 11'ler...