DHA

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından koordinasyon, 5´e 2 pas ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı. Tedavileri devam eden Dorukhan, Peres, Trondsen ve Gervinho takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.