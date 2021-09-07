Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon, denge ve 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yapıldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmana hazırlıklarına devam edecek.