Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması, ikinci grupta yer alanlar ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge çalışması, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.