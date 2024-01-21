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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Trabzonspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Galatasaray Haberleri

        Trabzonspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde haftaya 2. sırada girdi. Hanesine 37 puan yazdıran bordo-mavili takım ise haftaya 3. sırada başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 17:48 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:55
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        Dev maçta 11'ler belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

        STAT: Papara Park

        HAKEM: Abdulkadir Bitigen

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan

        Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Barış Alper, Zaha

        Süper Lig'de çıktığı 20 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 51 puan topladı. Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde haftaya 2. sırada girdi.

        Trabzonspor ise oynadığı maçların 11'ini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 5'ini yitirdi. Hanesine 37 puan yazdıran bordo-mavili takım, haftaya 3. sırada başladı.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

        EKSİKLER

        Galatasaray'da tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, kadroda yer almıyor.

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        Trabzonspor'da da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu kadroda yer almıyor... Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise önceki gün kadro dışı bırakılmıştı.

        GALATASARAY

        - Deplasmandaki son iki maçında berabere kaldı

        Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son iki karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, konuk olarak çıktığı son iki müsabakada Fenerbahçe ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile de 1-1 berabere kaldı.

        - Ligin en iyi savunma yapan takımı

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 38 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 11 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

        TRABZONSPOR

        - Bu sezonki büyük maçlar

        Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken tek yenilgisini Galatasaray karşısında deplasmanda 2-0'lık sonuçla aldı.

        Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup eden Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı takımı da mağlup etmesi halinde bu sezon üç büyük rakibi karşısında da galibiyet alma başarısı göstermiş olacak.

        Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ikinci büyük maçında... Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenerek 26 yıl sonra sarı-lacivertli takımı deplasmanda yenme başarısı gösterdi.

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