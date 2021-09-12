STAT: Medical Park

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKAT: Djaniny, Gervinho (Trabzonspor) Arda Turan, Barış Alper, Boey, Feghouli (Galatasaray)

CEZALI: Marcao (Galatasaray)

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Edgar, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Denswil, Serkan, Siopis, Trondsen, A. Parmak, Yunus, Yusuf, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Kerem, Halil Dervişoğlu

YEDEKLER: Fatih, Taylan, Alpaslan, Babel, Mostafa, Oğulcan, Ömer, Kaan Arslan, Aytaç, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

CANLI ANLATIM...

Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi halinde ligde 17 sezon sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterecek.

Lige GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, 4. sırada yer alıyor.

LİGDE 12 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray'ın Süper Lig'de 12 maçtır yenilmiyor. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu sezon da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 2 sezona yayılan 12 müsabakalık yenilmezlik serisi bulunuyor.

132. RANDEVU

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 131 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 171, Trabzonspor ise 147 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDE DE GALATASARAY ÖNDE

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 96 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 23 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 124, Trabzonspor ise 110 gol attı. Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı konuk takım 2-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşmada ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 48 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 5'i Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 59 golüne, Galatasaray da 59 golle karşılık verdi.