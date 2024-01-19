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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

        Trabzonspor ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak derbiyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 19.01.2024 - 10:28
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        Derbinin hakemi belli oldu!
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        Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 21 Ocak Pazar günü Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Abdulkadir Bitigen görev alacak. 21'inci haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şöyle:

        YARIN

        Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

        Fatih Karagümrük - Başakşehir FK: Ümit Öztürk

        Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

        Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

        PAZAR

        Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

        Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

        Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek

        Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

        PAZARTESİ

        Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın

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