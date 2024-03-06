Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        75
        Fenerbahçe
        FB
        73
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        40
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        38
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, forveti Paul Onuachu'nun yokluğunda zorlanıyor - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, forveti Paul Onuachu'nun yokluğunda zorlanıyor

        Trendyol Süper Lig'in 3. sırasında yer alan Trabzonspor, forvet oyuncusu Paul Onuachu'nun forma giyemediği karşılaşmalarda sıkıntı yaşıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 15:28 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fırtına Onuachu'suz zorlanıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 3. sırasında yer alan Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu'nun forma giyemediği karşılaşmalarda sıkıntı yaşaması dikkatlerden kaçmadı.

        Sezon başladıktan sonra kiralık olarak İngiltere'nin Southampton takımından transfer edilen ve ilk olarak 5. haftadaki Beşiktaş maçında forma giymeye başlayan Nijeryalı santrfor, Afrika Uluslar Kupası ve sakatlığı nedeniyle 17 lig karşılaşmasında görev alabildi.

        Bordo-mavili takım, Nijeryalı santrforun forma giydiği 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 36 puan elde ederken bu oyuncunun kadroda olmadığı 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 10 puan toplayabildi.

        TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

        Onuachu, ligde fazla forma giyememesine rağmen takımının 9 golle en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

        REKLAM

        Bordo-mavililer, Onuachu'nun gol attığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Ligde 46 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavili takım, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda 19 puanı hanesine yazdırdı.

        Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda Beşiktaş'ı 3-0, Siltaş Yapı Pendikspor, TÜMOSAN Konyaspor (2 gol) ve Yılport Samsunspor'u 2-1, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 ve İstanbulspor'u 3-0 (hükmen) yenerken, Atakaş Hatayspor'a dış sahada 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, Onuachu'nun fileleri havalandırdığı EMS Yapı Sivasspor mücadelesini ise 3-3 beraberlikle tamamladı.

        AFRİKA ULUSLAR KUPASI ETKİLEDİ

        Trabzonspor, Onuachu'nun özellikle Afrika Uluslar Kupası'nda yer almasından dolayı büyük sıkıntı yaşadı.

        Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısının başladığı bu dönemdeki 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

        Afrika Uluslar Kupası'nın ardından takıma dönen ve 2 lig maçında süre alan Onuachu, bordo-mavili takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir karşısında galip gelerek yarı finale yükseldiği maçta kolundan sakatlık yaşadı.

        Kolu kırıldığı için takımdan uzak kalan Nijeryalı oyuncu, Karadeniz ekibinin son oynadığı Corendon Alanyaspor maçında forma giyemedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        23 yıl önce öldürülmüştü! Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        5G için hedef 2026
        5G için hedef 2026
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Dink'in tetikçisi Ogün Samast Yasin Hayal'i suçladı!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        MH370'in kaybolmasının 10. yılında yeni gelişme
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Habertürk Anasayfa