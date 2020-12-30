Trabzonspor, Süper Lig'de gol yollarında büyük bir sıkıntı yaşıyor. Geçtiğimiz sezon ligin 15. haftası itibarıyla 28 gol atan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 17 gol görmüştü. Bu sezon ise rakip ağları sadece 16 kez sarsan bordo-mavililer, filelerinde 19 gole engel olamadı. Söz konusu dönem içerisinde bordo-mavili takımın sezon başında kadrosuna kattığı Benik Afobe ve Djaniny 4 gol atarken, Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezon gol kralı olan ve Bundesliğa ekibi RB Leipzig'e transfer olan Shörloth 9 gol bulmuştu.
GOL ATMA SIKLIĞI DEĞİŞTİ
Teknik Direktör Eddie Newton'un görevde kaldığı 7 hafta, Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu'nun da 1 hafta olmak üzere 8 haftalık dönemde Karadeniz ekibi, 10 gol atıp, kalesinde 15 gol gördü. Trabzonspor, Avcı yönetimindeki 7 maçın 2'sinde gol bulamazken, 4 karşılaşmada birer gol, 1 mücadelede de 2 gol kaydedebildi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı döneminde 6 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon 40 dakikada gol sevinci yaşarken, bu sayı içinde bulunduğumuz sezonda 84 dakikaya yükseldi. Bordo-mavililerin gol bulma sıklığı geçtiğimiz sezona göre büyük bir fark oluştururken, Benik Afobe ve Djaniny gibi golcü oyuncuların formsuzlukları büyük bir etken oluşturdu.
FORVET OYUNCULARI DİKEN ÜSTÜNDE
Trabzonspor'un Alexander Sörloth'un gidişinden sonra kadrosuna kattığı Benik Afobe ve Djaniny, beklenilen performansı ortaya koyamadı. Söz konusu maçlarda Afobe 3, Djaniny ise 1 gol kaydedebildi. 5 Ocak'ta başlayıp, 1 Şubat'a kadar sürecek olan transfer dönemiyle ilgili olarak çalışmalarını yürüten bordo-mavili kulüpte, Karagümrük ve Göztepe karşılaşmalarında iki oyuncusunun ortaya koyacağı performans paralelinde forvet hattıyla ilgili karar alınmasında önemli bir fikir sahibi olacak. Bordo-mavililerde Benik Afobe sezon sonuna kadar Stoke Ctiy'den kiralanırken, Djanin'in ise Karadeniz ekibiyle 3 yıllık kontratı bulunuyor.
ÖNCELİK ORTA SAHA
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ara transfer döneminin yaklaşmasına sayılı günler kala İzleme Komitesi ile bir araya gelerek son durumu değerlendirecek. Özellikle orta saha üzerinde duran Teknik Direktör Avcı, hücum hattı ve savunma arasındaki dengeyi sağlayabilecek bir oyuncu arayışında olduğunu Trabzonspor Futbolcu İzleme Komitesi'ne iletirken, kendi listesinde yer alan oyuncuların durumları hakkında ise bilgilendirmede bulundu. Mali bütçenin de önemli olacağı ara transfer döneminde bordo-mavili kulüp aradığı özelliklerin yer aldığı futbolcularla ilgili girişimlerini sonuçlandırmaya çalışacak.
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