Trabzonspor Ferencvaros maçı için nefesler tutuldu. Karşılaşmayı tribünden ve televizyon karşısında takip edecek futbolseverler maça saatler kala, Trabzonspor maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki Trabzonspor Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte karşılaşma öncesi bordo mavili ekipte öne çıkan ayrıntılar...