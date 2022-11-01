Trabzonspor Ferencvaros maçı için artık heyecan dorukta. Bu yıl ülkemizi Fenerbahçe ile beraber temsil eden bordo mavililer, grubundaki son hafta maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. İşte, gözlerin çevrildiği karşılaşmaya ilişkin detaylar...