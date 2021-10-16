Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek

Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek.
Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.
222 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
Trabzonspor, ligde son 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 20 lig maçında 9 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
20 BİN DOLAYINDA TARAFTAR DESTEKLEYECEK
Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 40 bin kişilik Medical Park Stadı'nın satışa çıkarılan 20 bin dolayında bilet 1 saat içerisinde tükendi. Bu rakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak. Ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti.
EKSİKLER
Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Koita, Abdulkadir Parmak ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor. Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.
FENERBAHÇE CEPHESİ
Ligde son 3 maçını kazanarak milli araya lider giren sarı-lacivertliler, takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
VALENCIA'NIN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın Trabzonspor karşısında kadroda olması bekleniyor. Ekvador Milli Takımı'nda mücadele eden tecrübeli santrforun, yolculuk ve yorgunluk sebebiyle Trabzonspor karşısında oynayıp oynayamayacağı merak konusuydu. Milli maçın ardından özel uçakla Türkiye'ye gelen Valencia'nın maç kadrosunda yer alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
SERDAR AZİZ'İN DURUMU MAÇ SAATİ NETLEŞECEK
Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz'in sağlık durumu, maç saatinde netlik kazanacak. A Milli Takım'da gözünden yaşadığı yaralanma sebebiyle sakatlığı bulunan oyuncunun durumu, maç saatinde kesinleşecek.
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