Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Peki Fenerbahçe'nin attığı gol, o da yüzde yüz kaleci hatası. Kaleci böyle pozisyonlarda arada kalmayacak. Ya çıkacak, ya bekleyecek; arada kalırsan topu ağlarında görürsün. İlk yarı sıkıcı bir maç, ikinci yarı ise güzel. Hakem soğukkanlı maç idare etti, kötü de idare etmedi.