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Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü dev maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Galibiyeti getiren goller; Bakasetas (2) ve Yusuf'tan geldi. Fenerbahçe'de Kim Min-Jae 23. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 21 puana yükselen Trabzonspor, Fenerbahçe'yi geçerek ligin yeni lideri oldu. Spor yazarları Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

18.10.2021 - 10:08 | Güncelleme: FUTBOL

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER: Faul bile tartışılır pozisyonda maça operasyoncu olarak atanmış hakem Ali Şansalan, tüm Trabzonlu oyuncuların koşu mesafesini geçerek, "Hah şimdi buldum işte Fener'e operasyon yapma fırsatını" diyerek gelip Kim'i attı.

  • Sonra Şansalan'ın operasyonları sürdü. Kendisine adeta söven Nwakaeme'nin laflarına ya rabbi şükür diyen, devre biterken Berat'tan bile fırça yiyen operasyoncu Ali, Luiz Gustavo'ya ilk itirazında sarıyı gösterdi. Ferdi'nin Peres'e faulünü terse çaldı. Enner Valencia'nın Berat'a yaptıği net sarı kartlık faulünde sarı kartını arka cebinde unuttu.

  • Operasyoncu Ali, 84'de Trabzonspor lehine çaldığı penaltıyı VAR desteğiyle verdi. Peki neden Attila'yı atamadı? Çünkü operasyonculuk tam da budur. Maksat hasıl olduğunda kurallara bakmazsın!

  • MEHMET DEMİRKOL: Pereira maça bir ön alan baskısıyla Trabzonspor’un iki kanadına da baskı yaparak girdi. Golü buldu. Mesut’la ikinci şansı da buldu. Ancak 2. bölgeye çekildikten sonra Trabzonspor’un orta sahada üstünlüğünü alması doğaldı. Çünkü Crespo Gustavo’yu destekleme konusunda yetersiz kaldı. Bu 2. bölgede tutunmalarını engelledi.

  • Pozisyonun faul olduğunu düşünmüyorum ama eğer faulse bariz gol şansından direkt kırmızı kart gösterilmesi gerekirdi. Bu da Şansalan’ın dengesini kaybettiğini gösterir sanırım. Nwakame’nin özünde haklı ama usulde -tıpkı Gustavo gibi- kartı gerektiren yoğun baskısı hakemi oldukça etkilemiş olmalı.

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