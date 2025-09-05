Habertürk
        Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

        Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 14:26 Güncelleme: 05.09.2025 - 14:26
        Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, bugün saat 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Antrenmanının ilk 20 dakikalık bölümü de basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

