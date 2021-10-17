Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, ligde son oynadığı Yukatel Kayserispor maçının 11'ine göre 5 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Ahmetcan Kaplan'ın yerine kart cezasını tamamlayan Vitor Hugo'ya, sol bekte İsmail Köybaşı'nın yerine Denswil'e, orta sahada Siopis'in yerine Berat Özdemir'e şans tanıdı.
Deneyimli teknik adam, Hamsik'in yerine Abdülkadir Ömür'e, forvet hattında ise Cornelius'un yerine Djaniny'e forma verdi.
- Hamsik, riske edilmedi
Slovakya Milli Takımı'nın Hırvatistan ile oynadığı maçta adalesinden sakatlanan Hamsik, riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.
Bu sezon 12 resmi maçın tamamında forma giyen Slovak oyuncu, katıldığı son antrenmanın ardından karşılaşmanın kadrosuna alınmayarak öğle saatlerinde tesislerden ayrıldı.
Slovak oyuncu, karşılaşmayı tribünden izledi.
Trabzonspor'da Hamsik'in yanı sıra Koita ve Abdulkadir Parmak, maç kadrosunda yer almayan diğer isimler oldu.
- Fenerbahçe'de 4 değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Trabzonspor karşısına, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'inden farklı olarak 4 isimle çıktı.
Pereira, savunmada Serdar Aziz'in yerine Novak'a, orta sahada Muhammed Gümüşkaya'nın yerine Osayi-Samuel'e, hücum hattında ise Berisha'nın yerine Mesut Özil'e ve Serdar Dursun'un yerine de Valencia'ya görev verdi.
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