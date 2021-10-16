Sarı Lacivertliler, Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'un misafiri olmak için bugün yola çıktı. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği derbinin saat kaçta başlayacağı merak konusu oldu. İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında...

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig puan tablosunda zirvenin sahibi Fenerbahçe ve 2. sıradan zirvenin takipçisi Trabzonspor'un karşılaşacağı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayack.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, Sarı Lacivertli rakiplerini Medical Park Stadyumu’nda ağırlayacak. 19.00’da başlayacak olan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak