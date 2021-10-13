Trabzonspor Fenerbahçe maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 9. hafta maçına sahne olacak Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı 17 Ekim akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.

Fenerbahçe: Altay, Min-jae Kim, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Muhammed, Crespo, Ferdi, Rossi, Berisha, Serdar Dursun