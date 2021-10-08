Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günün ikinci antrenmanına oyuncular pas ve şut çalışması yaptılar.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.