Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına açık antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmana Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile sakatlığı devam eden Abdulkadir Parmak ve milli takım kampında bulunan Salih Davrazlı katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Maçın ardından oyuncular, şut çalışması gerçekleştirdi.

FLAVIO VE NWAKAEME DÖNDÜ

Trabzonspor'da kırmızı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Brezilyalı orta alan oyuncusu Flavio ile milli arada gittiği ülkesinden döndükten sonra hastalanan ve geçen hafta takımda yer almayan Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe maçında forma giyebilecek.

Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen ancak hafta başında bireysel olarak antrenmanlara başlayan Nijeryalı Nwakaeme, bordo-mavili takımın bu sabahki çalışmasında yer aldı.

AĞAOĞLU TEKNİK HEYETLE GÖRÜŞTÜ

Dün gece Trabzon'a gelen kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, antrenmanı takip etti.

Başkan Ağaoğlu, teknik direktör Eddie Newton ve yardımcılarıyla antrenman öncesi bir süre görüştü.