Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınma ve ısınma koşusunun ardından koordinasyon hareketleri gerçekleştirdi. 5'e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı çift antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.