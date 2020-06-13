Süper Lig'de dün Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenen bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalarına tekrar başladı.

Antrenmanda, birinci grupta yer alan futbolcular toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.

Takım, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.