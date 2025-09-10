Trabzonspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü!
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk olacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, dinamik ısınma yaptı.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın sürdürecek.