Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
TRABZONSPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE! Trabzonspor - Fenerbahçe hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta? TS - FB derbi maçı canlı izle ekranı

Trabzonspor Fenerbahçe'yi konuk ediyor! TS-FB maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzsonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15.haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Son müsabakasında Giresunspor'a mağlup olan Sarı Lacivertli takım, galibiyet elde etmek istiyor. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı şifresiz canlı izlenebilecek. İşte, Trabzonspor - Fenerbahçe canlı izleme kanalı ve TS - FB derbi maçı muhtemel 11'leri...

Giriş: 24.12.2022 - 13:21 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Dünya Kupası maçlarının sona ermesinin ardından Süper Lig mücadelelri tüm hızla devam ediyor. Trabzonspor Süper Lig'in 15.haftasında Fenerbahçe'yi sahasında ağırlıyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 132. kez karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler "Trabzonspor - Fenerbahçe hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 24 Aralık 2022 Cumartesi Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı izleme kanalı ve muhtemel 11'ler hakkında merak edilen detaylar...

  • DERBİDE 132. RANDEVU

    Trabzonspor ile Fenerbahçe yarın Spor Toto Süper Lig'de yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek.

     

    Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 49 yıla yakın süren rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.

     

    Rekabette 98 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 131 maçtan 50'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, bordo-mavili takım 42 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı. 

    Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 146 golle cevap verdi.

  • TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Trabzonspor Fenerbahçe maçı 24 Aralık 2022 Cumartesi günü 19.00'da başlayacak. 

  • TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de naklen yayınlanacak.

    Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

     

  • TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

    Trabzonspor Fenerbahçe maçı yayıncı kuruluşun duyurusunu yaptığı uygulamaya üye olunarak ücretsiz olarak izlenebilecek.

  • TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME KANALI

    Trabzonspor Fenerbahçe maçı 'https://beinsports.com.tr/' adresi üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izlemek için üye girişi yapmanız gerekiyor.

  • İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.

     

    Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Alioski, bu maçta forma giyemeyecek.

    Hafif sakatlıkları bulunan ve bireysel çalışmalarına devam eden kaleci Altay Bayındır ile sakatlığı düzeldiği belirtilen Arda Güler ise maç kadrosunda yer alabilecek.

  • FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

    Altay Bayındır

    Attila Szalai

    Gustavo Henrique

    Serdar Aziz

    Ferdi Kadıoğlu

  • Willian Arao

    Lincoln Henrique

    İrfan Can Kahveci

    Joshua King

    Michy Batshuayi

  • TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

    Uğurcan, Larsen

    Bartra, Hugo

    Eren, Gbamin

  • Hamsik

    Visca, Bakasetas

    Trezeguet, Umut

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.