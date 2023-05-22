Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ve Denswil'in sakatlığı bulunuyor, Eren Elmalı ise sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemiyor.

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük lig tarihinde 8. kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 7 maçın 5'ini Trabzonspor kazanırken, 1'inden ise Karagümrük galip ayrıldı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu maçlarda Trabzonspor 11 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadele Andrea Pirlo’nun öğrencilerinin 4-1’lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.