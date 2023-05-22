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Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Süper Lig'de iddiası kalmayan Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, 35. haftanın kapanış maçında karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer 48 puanla 8. sırada yer alıyor. 9'uncu sıradaki Karagümrük'ün ise 44 puanı bulunuyor.

Giriş: 22.05.2023 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / Ajanslar

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.

STAT: Şenol Güneş
HAKEM: Turgut Doman
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

8' Bartra, 14' Diagne, 20' Trezeguet

Trabzonspor: Uğurcan, Arif, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Gomez

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan, Levent, Dresevic, Bruno, Biraschi, Bertolacci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Lobjanidze, Diagne

Trabzonspor, ligde 48 puanla 8. sırada, İstanbul temsilcisi ise 44 puanla 9. sırada yer alıyor.

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Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ve Denswil'in sakatlığı bulunuyor, Eren Elmalı ise sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemiyor.

8. RANDEVU

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük lig tarihinde 8. kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 7 maçın 5'ini Trabzonspor kazanırken, 1'inden ise Karagümrük galip ayrıldı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu maçlarda Trabzonspor 11 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadele Andrea Pirlo’nun öğrencilerinin 4-1’lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

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