Ligde 13 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik alarak 33 puanla namağlup lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Ecre Kardeşler'in sakatlığı sürüyor. Takımla çalışmalara dün başlayan Bakasetas ve Koita'nın ise kadroda yer alıp almaması bugünkü çalışmadan sonra netleşecek.

Geçen hafta Gaziantep FK maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marek Hamsik'in ise forma giyebilecek durumda olduğu bildirildi.

Bugün öğle saatlerinde kendi tesislerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak bordo-mavililer, saat 16.30'da özel uçak ile İstanbul'a gidecek.

LİGDE 264 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 264 gündür mağlubiyet yüzü görmedi.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

DEPLASMANDA YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.