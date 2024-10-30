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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor evinde yenilmiyor - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor evinde yenilmiyor

        Trabzonspor, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmek için Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo Mavililer, en son geçen sezonun 32. haftasında Sivasspor'a yenilmişti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 12:07 Güncelleme: 30.10.2024 - 12:07
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        Trabzonspor evinde yenilmiyor!
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, son dönem iç sahada rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

        Ligde son olarak geçen sezonun 32. haftasında, 12 Nisan'da ağırladığı Sivasspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, ardından oynadığı 7 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi.

        Hafta sonu Fenerbahçe maçında galip gelmesi ya da berabere kalması durumunda Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 8 maç ve 205 güne taşıyacak.

        GÜNEŞ, SERİYİ SÜRDÜRDÜ

        Trabzonspor, ligin üçüncü haftasında göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde iç saha yenilmezlik serisine devam etti.

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        Ligde çıktığı son 7 iç saha maçında kaybetmeyen bordo-mavili ekibin serisinin 4 karşılaşması Güneş döneminde oynandı.

        Bordo-mavililer, Şenol Güneş idaresinde evinde çıktığı 4 lig müsabakasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

        Bu maçlarda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir'i ise 1-0 yenen Karadeniz ekibi, Beşiktaş'la 1-1, Bellona Kayserispor'la da 2-2 berabere kaldı.

        İÇ SAHADA DAHA GOLCÜ

        Trabzonspor, ligde geride kalan 9 maçı sonunda attığı 9 golün 7'sini iç sahada kaydetti.

        Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş ve RAMS Başakşehir maçlarında 1'er, Bellona Kayserispor maçında 2, TÜMOSAN Konyaspor maçında da 3 gol kaydetti.

        Karadeniz ekibi, deplasmanda Atakaş Hatayspor ve Göztepe maçlarında ise 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

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